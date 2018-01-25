中國女跨海尋親圓祖父遺願 成功4警超級任務成功

2018-01-25 11:40

［記者陳賢義／台東報導］中國唐姓女子帶著祖父臨終囑託，跨海來台找尋隨國民黨來台的失散親人，憑藉的線索卻只有幾封老信件和老照片，成功警分局4名熱警共同接下這個超級任務，經多方比對探詢，追查出陳女的黎姓表親已遷居他地，隨即電話聯繫，黎姓表親懷著忐忑的心情前來，一度誤以為遇到詐騙，看了信件和照片後，60多年的思親情懷全湧現，激動不已，也圓了唐女的千里尋親夢。

唐女帶著上一代的宿願，遠渡重洋來台追尋親人，帶著祖父生前的惦念，一路上風塵樸樸輾轉來台，透過曾經的家書、照片及祖父的記憶口述，翻山越嶺來到台東，尋找隨著國民政府來台後就失散的表親一家人。

帶著先人的片斷的記憶及坎坷的心情，唐女來到了成功鎮，並前往成功警分局求助，接待警員江嘉婉在毫無頭緒的情況下，求助警專同儕鄧智鴻、方子維、陳冠宇，4警共同為這場尋親旅展開序幕，一個不可能的超級任務在員警拼湊出可能的地點後，立即前往查訪，發現比西里岸（白守蓮）是最有可能的處所，經過不斷的電腦多方比對，尋人任務展現曙光，終於查出黎姓親人已遷居他處。

警方拜訪徵詢後，黎姓親人同意見面。警方說，黎男應門時，一開始還十分質疑，以為是詐騙集團，直到警方出示手中的信件與老照片，並將唐女祖父多年的心願予以轉答後，才喚起他的回憶，泛淚感謝。