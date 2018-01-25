螺絲釘一路掉釀多車爆胎 阿蓮警籲受害車主登記求償

2018-01-25 11:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄阿蓮區連月來發生多起車輛遭螺絲釘刺破爆胎案件，引起網友群情激憤，經警方近40小時逐一過濾、抽絲剝繭，終於揪出闖禍的小貨車司機，已有多名受害者前往派出所登記求償。

岡山、五甲尾、路竹和阿蓮是南部螺絲生產重地，大小螺絲工廠林立，載運螺絲貨車川流不息，但承裝螺絲的桶子未捆牢，螺絲釘掉落路面刺破來往車輛輪胎時有所聞。

1月22日晚上8點多，有民眾騎車、開車行經阿蓮光德寺往路竹下坑路段，輪胎遭沿路掉落的螺絲釘刺破爆胎，有人1個輪胎被連刺好幾支螺絲釘，彷彿被機關槍掃過，車子動彈不得，消息引起網友群起撻伐，痛罵是哪家螺絲公司這麼沒良心，希望網軍齊力揪出元凶，還被害人一個公道。

湖內警分局阿蓮分駐所獲悉主動出擊，所長吳燕成立即指派多名監視器小組成員，以同心圓方式擴大調閱案發地點監視器，經近40小時逐一過濾、抽絲剝繭後，鎖定17部可疑車輛。

警方通知這17名車主和司機到分駐所比對貨物，其中，白色自小貨車23歲吳姓司機矢口否認，經警方提出監視器畫面，吳所長曉以大義後，吳男才坦承闖禍。

他告訴警方，自己想載運螺絲創業，向友人借來貨車和8桶螺絲先試載，未料，螺絲未捆綁牢固掉落地面闖禍，表示願賠償被害人損失。

阿蓮分駐所長吳燕成呼籲，1月22日晚上7點過後行經該路段爆胎受害民眾，可持行車紀錄器、補胎收據、刺胎螺絲等證明至該所代為求償，聯絡電話：07-6312029。