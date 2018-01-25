發現清代界碑 卻引發舊城文史工作者怒告里長

2018-01-25 11:26

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市舊城文化協會史蹟探勘小組，本月20日傍晚在壽山英國領事館附近發現消失約60年之久的「臺灣關地界」界碑，通報文化局並將界碑搬下山向警方報案、未料，鼓山區楊姓里長在臉書貼文質疑文史工作者擅闖壽山管制區，將界碑搬下山的行為有如偷竊，昨舊城文化協會怒告涉嫌毀謗，警方將全案函送高雄地檢署偵辦。

舊城文化協會發現的界碑，經市府文化局帶同考古學家鑑定，確認尋獲的「臺灣關地界」界碑，就是當初英國領事館界定範圍、至今仍未尋獲的第4塊界碑，文化局還特別於1月23日上午在英國領事館召開記者會。

未料，鼓山區哨船里楊里長於1月23日在臉書po文，表示一夜無法入眠，質疑「文史工作人員擅入管制區，將哨船頭文化資產搬下山的行為，有如又偷又搶...文化局官員還與之沾光」等語，引發舊城文化協會理事長郭吉清等人不滿，而在1月24日下午到新濱所對楊里長提出毀謗告訴，並表示楊里長如願道歉並在網路澄清，便撤告，文化局亦派員到場關切，表示舊城文化協會對於古蹟文化資產回歸的作為正確，並無違失。

鼓山警分局受理後通知楊里長到案說明，楊里長到案後，對於po文造成警方困擾表達歉意，並說明貼文內容僅描述個人感受，並無針對性，對於舊城文化協會所提要求部分，則未予正面回應，全案訊後依毀謗罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

不過，楊里長受訪時強調，文史工作者有向軍方申請嗎？未經申請擅入軍事管制區，這就有如沒經過人家同意，組隊跑到人家家挖寶一樣，這樣對嗎？更何況依照文資法發現界碑後應該通報文化局，把東西留在現場，豈可任意搬走，他的PO文純粹是抒發身為地方里長對地方文化資產保護的看法，他認為自己沒有錯。

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