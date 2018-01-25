運將鬧情變女友家前縱火洩忿 卻記錯地址燒錯家

2018-01-25 11:27

［記者楊政郡／台中報導］62歲計程車司機余男與黃女有金錢及感情糾紛，黃女避不見面後，他憑黃女曾寄衣物給他時，所留中市西屯區重慶路地址，竟在半夜涉嫌攜帶煤油到該址放火洩恨，所幸火勢沒有延燒、自行熄滅，余男凌晨5時許又回到現場，在大門外張貼兩張紙條後離去，屋主清晨發現火燒污漬後報警，余男到案發現燒錯了，坦承到過現場但辯稱是抽菸不小心引火，他找不到水滅火，火就熄了，檢察官依放火罪未遂犯起訴。

起訴書指出，余男與黃女曾是男女朋友，但他並不知黃女確實住處，因為余男後來懷疑遭黃女騙錢，兩人又有感情糾紛，且黃女避不見面，他翻出黃女曾寄衣物給他所留地址，106年7月間在桃園市買了一桶煤油，24日凌晨3時許回到台中，在上述地址前下車，頭戴鴨舌帽、面戴口罩、將煤油潑在上址門口，以明火點燃後離去。

凌晨5時許余男又回到現場，在門口張貼兩張紙條後再離去。而該屋宋姓屋主清晨出門，聞到煤油味，又發現鐵門有汽油漬及燒焦痕跡，木板也留有燒焦痕跡等，才報警處理。

警方調閱監視器，鎖定余男，余男到案後坦承到過現場，也坦承兩張紙條是他張貼，供稱想要找黃女理論，但否認放火，辯稱是蓋子沒蓋好，煤油溢漏出來，是他菸蒂丟地下不小心引起火勢，他當時找不到水滅火，但火勢很快就滅了。檢察官仍依放火燒毀供人使用住宅未遂罪起訴。