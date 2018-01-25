結夥搶劫彩券行 搶100張中30張

2018-01-25 11:05

［記者鄭淑婷／桃園報導］28歲許姓男子駕駛贓車搭載26歲林姓友人，假購買真行搶彩券行，被害的新竹縣竹東鎮某彩券行，被搶走100張、每張要價200元的麻將刮刮樂，得手後找來21歲邱姓、22歲黎姓友人協助對獎，100張裡有30張中獎，中獎金額從200到1500元不等，中獎金額總計1萬2000元，為了不讓人起疑，4人分別到桃園市10家彩券行兌獎，從行搶到兌獎都刻意懸掛偷來的車牌或變造車號，其中邱男半路被警方查獲，許男一行人的犯行才曝光，桃園地檢署檢察官偵結分別依竊盜、加重竊盜、搶奪、行使變造特種文書、收受贓物等罪嫌將4人起訴。

許男因案目前在桃園監獄執行，他與林男均坦承一起到彩券行犯案，不過，兩人互推「是對方負責下車進入行搶，我只是負責開車、把風而已」，林男另稱，偷竊車牌也是許男下的指令，得手後許男還刻意變造車牌，把上頭的「3」改為「8」。

邱、黎2人則稱，沒有參與行搶過程，只是被找來幫忙對獎跟兌獎而已，當時拿到約20張刮刮樂，曾經「覺得怪怪的」、懷疑來源，但還是沒多問；檢方根據被害人證詞、監視器畫面及4人供詞，認為許、林兩人涉犯竊盜、加重竊盜、搶奪、行使變造特種文書等罪嫌，而邱、黎兩人除了收受贓物罪嫌，與許、林兩人於加重竊盜、搶奪、行使變造特種文書的犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯，偵結分別將4人起訴。