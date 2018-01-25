匯款假石油大亨 屏東單身熟女想愛險遭騙

陳姓熟女到銀行匯款，保七員警及行員力勸。（記者葉永騫翻攝）

2018-01-25 09:52

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東50歲單身陳姓熟女想愛，詐騙集團冒充「馬來西亞石油大亨John．Bali」名號，在WhatsApp聊天交友軟體向熟女示愛，並騙稱匯了35萬美金送給陳女遭凍結，要陳女先匯250元美金的保證金解凍，所幸陳女到台灣銀行屏東分行匯款時被保七員警及銀行職員發現苦勸，成功阻止詐騙，保七指出，類似案件本月已發生5起以上，民眾宜多加注意。

在屏東做生意的陳姓熟女英文程序頗佳，在網路上認識了這名自稱是石油大亨的人，由於歹徒不斷的甜言密語，認識3個月就表明在下個月到台灣來與她結婚，並騙稱已指示會計匯款35萬美金給她，但透過菲律賓銀行轉匯時但金額太大被凍結，必須以沒有帳號也能匯款的「西聯匯款」匯給菲律賓銀行250元美金（約合台幣7000元）保證金後，這35萬美金才能解凍匯給陳女。

陳女於是到台灣銀行屏東分行辦理匯款，因婦人在櫃檯前不斷低頭滑手機，引起派駐臺銀的保七小隊長陳仲模、警員王致浚及台銀人員注意，輪番苦勸，說明這250美金只是個開端，以後會沒完沒了，陳女才清醒被騙了。

保七總隊表示，最近短短不到1個月已分別在「新竹、苗栗、南投、台東、屏東」攔阻了5起熟女網路愛情詐騙案，請民眾網路交友一定要特別注意。

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