軍人老公常不在家 太太離家爬上臨時工的床

2018-01-24 22:28

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓男子是職業軍人，太太卻突然離家不歸，並和莊姓臨時工同床共眠，陳男氣得對太太、莊男提告賠償60萬元，莊男稱只是收留陳妻，並無曖昧，高等法院認定雖無通姦事證，但莊男已侵害陳男的配偶權且情節重大，考慮案發後陳男已訴請離婚獲准，且莊男月薪約2萬元，今判莊僅須賠償8萬元定讞。

陳男具狀主張，和太太於2007年結婚，他因為是職業軍人，無法每天在家，不料，太太竟趁機結交異性，並在2016年5月將他們的兩個子女丟在其父母後即離家不歸。

陳男說，經他探聽後，2016年7月深夜，他和友人到莊姓男子住處，當場捉到太太和莊男同床共眠，舉動親暱曖昧，明顯逾越男女應有的分際，讓他對這場婚姻心灰意冷，因此向太太、莊男提告賠償60萬元；之後，陳男並訴請離婚，2016年底和陳妻和解離婚。

審理時，陳妻指丈夫很愛吃醋，只要是男性友人，都會認為和她有曖昧關係；莊男則辯稱，陳妻是他妹妹的同事，因無處可去，才收留她幾天，此外，他和陳妻絕無曖昧關係，雖然當時兩人在床上，但並無衣衫不整。

一審認定，莊男和陳妻雖然深夜共處一室，在道德上有可議之處，但陳男並未舉證莊男和陳妻有通姦事證，判陳男求償無理由。陳男不服，上訴高等法院。

高院則認為，陳妻和丈夫因感情不睦離家，卻於深夜和莊男同床共眠，已嚴重違反夫妻應該信守忠貞的義務，且該事件後，陳男夫妻即辦理離婚，可見得莊男已影響陳男夫妻兩人的婚姻幸福圓滿，侵害到他的配偶權利，應賠償精神慰撫金；不過，考量莊男擔任臨時工的收入不穩定，月薪約僅2萬元，而陳男年收入為80多萬元，今判莊男僅須賠償陳男8萬元定讞。