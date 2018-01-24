1/24 大福彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出3注！

2018-01-24 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月24日）開獎的第107000007期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000021期今彩539頭獎開出3注，分別由基隆市仁愛區仁三路25號的「金吉利彩券行」及新北市林口區林口路206號1樓的「小百合台灣彩券行」開出。

第107000007期大福彩中獎號碼為：「11、14、17、28、32、33、37，特別號39」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共99注獲得，每注可得4000元；肆獎共1877注獲得，每注可得400元；普獎共1萬4541注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注獲得，每注可得10萬元。

第107000021期今彩539中獎號碼為「23、27、30、36、37」，頭獎共3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共161注獲得，每注可得2萬元；參獎共6050注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2048注獲得，每注可獲得50元。

第107000021期39樂合彩中獎號碼為「23、27、30、36、37」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共199注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7420注中獎，每注可得1125元。

第107000021期3星彩中獎號碼為「575」，正彩共35注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000021期4星彩中獎號碼為「3439」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」