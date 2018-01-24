獨家》抽脂猝死李進良診所 港女兩岸三地政商實力雄厚

2018-01-24 21:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕在李進良開設的「嘉仕美」醫美診所進行自體脂肪隆乳手術，抽脂時不幸死亡的馬姓女富商，是作珠寶生意起家，在兩岸三地政商人脈雄厚，身家高達數億人民幣。此次來台在「嘉仕美」醫美診所是她第三次進行醫美，並在友人起哄下作隆乳手術。

據了解，馬姓婦人原是中國籍，是作七彩雲南寶石起家，經營發家致富後，才入籍香港，仍經營珠寶生意，兒子並娶了曾任廣東省珠海市市長的孫女，頗具政商實力。

據了解，馬婦昨日在發生不幸事件後，親友立即找上台北市議會某重量級人士居中諮商，協調該如何處置。

  • 負責實施手術的醫師劉佳政（右一）、麻醉師葉春興（右二）訊後交保。（記者羅沛德攝）

    負責實施手術的醫師劉佳政（右一）、麻醉師葉春興（右二）訊後交保。（記者羅沛德攝）

  • 李進良不滿胡瓜賣掉兩人一起創立的診所，造成混淆。（資料照）

    李進良不滿胡瓜賣掉兩人一起創立的診所，造成混淆。（資料照）

  • 馬姓女子的兒子來台協商後續處置事宜。（記者羅沛德攝）

    馬姓女子的兒子來台協商後續處置事宜。（記者羅沛德攝）

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