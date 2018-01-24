獨家》抽脂猝死李進良診所 港女兩岸三地政商實力雄厚

2018-01-24 21:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕在李進良開設的「嘉仕美」醫美診所進行自體脂肪隆乳手術，抽脂時不幸死亡的馬姓女富商，是作珠寶生意起家，在兩岸三地政商人脈雄厚，身家高達數億人民幣。此次來台在「嘉仕美」醫美診所是她第三次進行醫美，並在友人起哄下作隆乳手術。

據了解，馬姓婦人原是中國籍，是作七彩雲南寶石起家，經營發家致富後，才入籍香港，仍經營珠寶生意，兒子並娶了曾任廣東省珠海市市長的孫女，頗具政商實力。

據了解，馬婦昨日在發生不幸事件後，親友立即找上台北市議會某重量級人士居中諮商，協調該如何處置。