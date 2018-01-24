「想救這個小生命！」50歲女富商冒生母被揭穿...

徐女涉嫌偽造文書，淚訴自己真的很想要小孩，多次嘗試人工受孕都失敗，在得知年輕情侶想流產，就決定「想救這個小生命。」（情境照）

2018-01-24 15:50

［記者黃捷／台北報導］徐姓女富商未婚卻想要小孩，輾轉得知中國有對年輕情侶未婚懷孕想流產，隨即表明願意接手女嬰，讓女方假冒她的身分掛號生產，事後再帶女嬰至台灣、美國辦護照，被領事館發覺不對勁，追問之下全案才曝光。

徐女雖涉嫌偽造文書，但她除淚訴自己真的很想要小孩，多次嘗試人工受孕都失敗，在得知年輕情侶想流產，就決定「想救這個小生命。」士林地檢署考量徐女無前科，犯後深表悔悟，遂以6個月內支付公庫10萬元為條件，處分緩起訴，並建議她循領養程序給女嬰一個合法的身分。

處分書指出，年近50歲的徐女長期在中國、美國經商，2016年間得知中國一對年輕情侶未婚懷了女嬰，雙方謀議後，徐女請代辦人員至中國武漢大學中南醫院，以徐女身分掛號，孕母再持徐女資料前往產檢。

女嬰去年1月誕生後，徐女再委請中國友人向醫院假冒生父，使醫院誤信徐女就是生母，開立不實的出生證明，徐女再把女嬰帶回台灣台北登記戶口，並向內政部移民署辦理台灣護照獲准。

由於徐女另擁有美國藉，同年8月間再帶女嬰赴美，至美國領事館辦理女嬰的美國護照，但承辦人員見徐女年紀不輕，女嬰卻還不滿一歲，好奇之下詢問懷孕過程，徐女無法回答，只好把事實經過供出，承認她不是生母。

女嬰美國護照申請遭駁回後，徐女直接去中國工作，直到今年初返台後，她才知道美國領事館向美國在台協會檢舉，她也因涉犯偽造文書罪，遭到士林地檢署通緝。