網路IP設在日本 警方追查逮到詐團主嫌

2018-01-24 15:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊去年查獲4名車手，發現以網路控制車手的犯嫌電腦IP位址來自日本，追查困難，但警方並不放棄，從通聯、金流等查出操控者疑是徐姓男子，經查竟發現徐男人在日本，與證據相符，日前在桃園機場埋伏，21日徐男回台時立即將他逮捕，昨天聲請羈押獲准。

網路詐騙興盛，許多詐騙集團利用跳板方式將IP位址轉到國外主機，或在國外操控，讓警方難以追查；嘉縣刑大科偵組調查，有網路詐騙集團利用通訊軟體LINE宣傳讓民眾借貸，宣稱要審核信用額度，利用車手騙取金融存簿，不僅騙錢還將帳戶做為詐騙之用；警方逮捕車手後，從網路通訊、通聯等方式追查，發現操控者電腦IP位址在日本，但從國外IP位址追查身分不易，且主嫌還利用廉價、背包客旅館，將人頭帳戶及提款卡等寄到旅館，請要求物流業者送到前先與收件人（車手）聯絡，車手再前往該處等候領取，干擾警方查緝。

警方比對大量通聯、金流記錄等，終於查出在日本的徐某疑為操控者，掌握行蹤後，等徐某回國時將他逮捕，並查扣多台平板電腦和手機。

徐姓男子偵訊時供稱，到日本是去學習博奕，但警方追查發現，徐某在日本時住在一棟別墅，幾乎沒有外出，不只在日本遙控車手，也可能涉及海外詐騙機房工作，將再追查幕後詐騙組織。