酒後鬧脾氣不想回營區 2人互嗆被法辦

2018-01-24 15:23

〔記者洪定宏／高雄報導〕海軍陸戰隊高姓下士酒後鬧脾氣，揚言不想回營區，規勸無果的林姓下士怒踢鐵皮圍籬，2人還打架互嗆，吵得社區居民不滿報案，警方依違反社會秩序維護法對2人裁罰。

高市警方指出，在林園區海軍陸戰隊服役的高姓、林姓士官與另3名同僚，22日深夜在營區後方的雜貨店喝酒聊天，高、林進而爆發口角、打架，另3人勸架，員警獲報趕到時，5名軍人已離去。

員警擴大搜尋，攔查到輕微受傷的高男跟林男，雖然雙方不願提出傷害告訴，但因已妨害社區安寧，警方仍祭出「社會秩序維護法」裁罰。

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