李宗瑞靠媽金援、獄中爽爽過？ 北監聲明駁斥。（資料照）

2018-01-24 15:00

［記者謝武雄／龜山報導］「富少淫魔」李宗瑞因下藥性侵多名女子被判刑39年2個月，目前在台北監獄服刑，有媒體報導李宗瑞靠媽媽金援，在獄中爽爽過，不僅工作輕鬆，還有會客菜可吃，藉此攏絡獄友；另外以電池賭博，違規看電視等；對此，台北監獄今天發出聲明表示，李宗瑞在獄中所獲得待遇與其他收容人並無差別，絕無特權情事。

北監表示，李宗瑞於105年6月間因違背紀律接受監規懲罰後，改配業至第15工場作業，李在工場內從事紙袋加工作業，作業課程、作息與其他收容人並無差別，另電池賭博、違規看電視及找人頭寄送菜餚等事，經查李宗瑞目前並未持有掌上型電視機，只有各工場內設有大型電視，收容人可於作息時間共同觀賞電視節目。

至於李宗瑞持有的電池，係供其持有電器用品使用，委由監內代購合於規定數量，也無屯積情形，而所謂購買會客菜拉攏獄友，經查證也無此事。

北監也強調，收容人配業、處分與各項管理工作，皆依規定、本於職權審慎辦理，絕無收容人家屬請託「走後門」之事，部分媒體引用未經證實消息來源，推論收容人恃強凌弱及本監管理不公等，嚴重影響北監聲譽，特此嚴正說明並予澄清。