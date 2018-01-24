年息31％吸金15億 大自然公司董座重判8年

2018-01-24 15:08

〔記者楊國文／台北報導〕大自然開發科技公司董事長梁文琪等人被控向投資人誆稱投資「貨幣匯率價差套利」，年息最高可達31.45%，吸金達新台幣15億多元，高等法院今依銀行法罪嫌，並考量犯罪所得甚鉅，重判梁文琪8年，總經理林祺富7年6月徒刑；仍可上訴。

高院判決指出，梁文琪、林祺富和在逃遭通緝的男子陳鐛淞，從2009年至2011年間，共同成立大自然開發科技股份有限公司、芬多金開發科技股份有限公司，並召開投資說明會，招攬民眾投資貨幣匯率價差套利。

梁文琪等人向投資人宣稱，投資每單位50萬元，30個月期滿後，可領回本金及本金一倍的利息，相當於年息31.45%，另可選擇2年期的投資方案，每月領取利息，年息約為28.8%，期滿領回本金，共吸金達15億3628萬元。

法院審理時，梁文琪坦承犯行，林祺富等另5名被告雖承認招攬他人投資，但否認有經營銀行業務不法，辯稱他們自己也投入資金並邀親友加入，也是本案的受害人。

高等法院審理認為，梁、林身為公司負責人、總經理，主導吸金犯罪，時間長達2年以上，吸金金額達15億多元，危害國家社會經濟，判梁8年、林7年6月，而犯罪所得除部份已發還被害人外，其餘均應沒收或追徵。

至於同案被告廖姓、李姓、葉姓、徐姓等4名員工，高院考量廖等4人非主謀，各自也參與投資且招攬親友加入，因此事件導致家庭破裂、親友反目，事後也盡力彌補被害人損失，分別判刑1年9月至2年不等，均緩刑5年。