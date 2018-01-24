愛犬狂吠反讓毒品露餡 他辯稱：那是感冒藥！

2018-01-24 14:15

〔記者許國楨／台中報導〕李姓男子因感冒到所診所掛號看診，等候期間因無聊，竟在車內拉K打發時間，警方巡經見李男自小客併排違停，上前勸離時，李男車內的愛犬因護主心切竟朝員警狂吠，此舉反引起警方注意，向車內探頭卻聞到濃臭K味並發現K毒，未料李男先是辯稱，「那是我的感冒藥！」還央求警方是否能先讓他看完病，讓員警聽了不禁啼笑皆非。

台中市第二分局永興派出所警員賴育俊、田政峯、蕭棋擇上週巡經漢口路，見一輛自小客併排違規停車，影響到車流而上前勸離，未料26歲的李姓駕駛見警車靠近，立即關上車門準備離去，警方察覺有異，上前攔查時卻聽見陣陣狗吠，赫然發現副駕駛座乘客是一隻活潑的法國鬥牛犬，向李男開玩笑表示，「狗會不會衝下來？」、「會咬人毋？（台語）」企圖讓李男鬆懈情緒。

隨後盤查過程中，李男眼神閃爍不斷左顧右盼，並向警方表示只是來附近診所看醫生，法鬥也頗有護主姿態，很「盡責」地不斷向警方吠叫，但也引來員警向車內探頭，一聞車內除了寵物犬的特殊氣味，還伴隨飄出K他命燃燒後的惡臭，立馬尋找蛛絲馬跡。

李男雖同意警方查看車輛但顯得相當緊張，不斷表示「這不是啦！這是我的小藥品啦！」且尷尬地和警方一同發現1包K他命毒品，人贓俱獲後李男還想耍賴，央求「可以讓我先看醫生嗎？我已經掛號了！等了一個多小時欸！等一下還要重排。」完全搞不清狀況，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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