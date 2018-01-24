被稱是「會吸毒的社會渣滓」南港豪宅擋電競選手入住

HKA選手與「華固奧之松」爆發入住糾紛。（圖片取自HKA臉書）

2018-01-24 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港電競俱樂部HKEsports旗下HKA八名選手，原先預定入住位於台北南港管理大廈「華固奧之松」，未料大樓住戶擔憂電競選手身分會帶來紛擾，管委會強硬阻擋選手搬入，甚至形容他們是會吸毒、使治安轉壞的渣滓。

「華固奧之松」原本已與HKE簽妥入住合約，但後來不但對HKA祭出帶有歧視意味的嚴苛條款，到後來直接阻擋選手入住。

根據《蘋果日報》報導，HKA昨天再度嘗試搬入大廈仍遭阻擋，住戶認為，「電競選手是會吸毒、打架生事和令大廈治安轉壞的社會渣滓，他們搬入我們社區會影響樓價。」

此外，還有讀者提供照片，大廈直接貼出一張「防止HKA強行進入緊急措施」，包括「請務必保持各樓層安全梯防火牆之關閉」、「如電競公司強行進入，緊急情況下貨梯將暫時關閉使用」。HKE則表示，如果管委會再強行阻擋，將採取法律行動。

台灣電競成績不俗，從早期「英雄聯盟」台北暗殺星拿下S2世界冠軍掀起熱潮，電競產業與選手發展逐漸受到社會重視，最近又有來自台灣閃電狼戰隊的「大哥」tom60229（本名陳威霖），成功拿下「爐石戰記」世界冠軍，總統蔡英文也數度在社群媒體表達對電競發展的關心，並親身探訪電競產業發展。

HKA讓步：願申請良民證讓住戶安心

對此，戰隊經理Eric表示，週六會再與住戶進一步溝通，甚至幫8位選手申請「良民證」，讓住戶能夠放心。

更新時間：15：15