怕被移送中國 詐騙集團返台設機房詐騙老中

雲林縣檢警近日在南投、台中、桃園地破獲詐騙機房，逮捕42名嫌犯。（記者詹士弘翻攝）

2018-01-24 13:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕詐騙集團也吹起返鄉投資風！近幾年詐騙集團國外機房屢遭查獲，集團成員直接被移送中國判重刑，台灣風險明顯較小，許多詐騙集團紛紛轉移據點，回台設置機房；雲林縣檢警近日在南投、台中、桃園地破獲詐騙機房，詐騙所得逾3000萬元，逮捕42名嫌犯，依詐欺罪移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警局刑警大隊科技犯罪偵查隊接獲線報，指不少在國外設詐騙機房的犯罪集團，近日紛紛將機房移回台灣，警方在雲林地檢署指揮下成立專案小組，陸續在南投清境農場民宿、台中一處民宅及桃園市龍潭區一處民宅破獲詐騙機房。

警方表示，三個機房成員詐騙手法類似，以假冒公安詐騙中國民眾，指被害人涉及洗錢、毒品案為由進行詐騙。

由於年關將近，有機房還設白板寫倒數過年日數，提醒成員要衝業積。

警方表示，以巫嫌、陳嫌為首的詐騙集團去年9月返台經營詐騙機房，選在風景區的民宿作掩護，集團成員有8人，年紀最小的是一名17歲少女。

以張姓嫌犯為首的詐騙集團，成員有10人，同樣在去年9月成立詐騙機房的，以民宅作掩護，警方破獲時，在現場查扣100多萬元現金。

胡嫌為首的詐騙集團同樣以民宅掩護，集團人數有24人，胡嫌還準備公安制服由成員穿戴，並偽造大陸法院協查令，以視訊方式取信詐騙被害人。

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