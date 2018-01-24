114歲阿嬤迷途 孫輩女警陪閒聊找家人...

高齡114歲的劉姓阿嬤推輪椅外出散步卻迷途。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2018-01-24 13:45

〔記者許國楨／台中報導〕已經高齡114歲的劉姓阿嬤身體還很硬朗，獨自推著輪椅居然散步離住家超過3公里，未料因迷途被熱心民眾發現報警協助，沒想到阿嬤一到派出所門口神情開始緊張，頻頻向警方說：「我不要進警察局。」所幸孫女輩女警劉宛瑜耐心勸說才說服阿嬤進所內休息，並聯繫上家屬，結束這段最高齡阿嬤的迷途記。

台中市第二分局立人派出所巡佐林文新、女警劉宛瑜當天接獲民眾報案，一名年事已高的老人家疑似迷路，警方到場後發現該名阿嬤神情茫然，推著輪椅在路邊徘徊，立即上前關心，且當天正值寒流來襲，深怕她著涼，於是先將阿嬤載回派出所休息。

沒想到阿嬤一到派出所門口，神情開始緊張，頻頻向警方表達：「我不要進警察局。」，女警劉宛瑜擔心外頭氣溫低，見阿嬤年事已高不宜在室外待太久，便耐心告訴阿嬤警察是要幫忙她回家、進警察局不是壞事，好說歹說才說服阿嬤進派出所休息，趕緊準備熱茶安排她休憩。

劉員知道不少老人家認為進警局就像入官府般，是很忌諱的事，必須花點時間安撫，便耐心地與阿嬤閒聊，希望讓她情緒較平靜，所幸跟阿嬤聊天過程中發現她還記得家屬的連絡電話，立即協助聯絡。

原來這名劉姓阿嬤已經高齡114歲（民國前7年出生），但身體還很硬朗，居然獨自推著輪椅從西區住處步行至北區，路程超過3公里，且當天天氣寒冷，還好有熱心民眾發現，警方也不遺餘力幫助阿嬤返家，讓家屬大讚劉員不僅人美，心腸也好。

女警劉宛瑜趕緊準備熱茶安排阿嬤休憩並連繫家屬。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）