毒蟲被警查緝 又吞毒又嚇到「屎滾出來」

2018-01-24 13:26

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市36歲的黃姓男子日前身上攜帶安非他命，遭到保安警察大隊員警查緝，為了躲避查緝，不但當場想吞毒，被員警制止壓制時還嚇到「屎滾出來」，傻眼的員警只好先幫他初步清理，再將他帶回偵辦。

本月21日15時許，保大第一中隊員警在士林區環河北路與中正路口執行勤務時，黃男騎機車路過該地，員警發現黃男臉色慌張，遂攔停黃男，一開始黃男故作鎮定配合取出身上物品受檢，但在員警請他出示左手緊握的物品時，竟立即將該可疑物品迅速丟入口中。

員警見狀擔心黃男若真的吞下去，不但涉及滅證，還可能危及性命，立即以「大外割」將其壓制，黃男擔心口中毒品被取出，還張口咬傷員警手指，一陣混亂後，員警終於取出一小包0.33公克的安非他命；本以為順利解決，不料現場卻傳出陣陣惡臭，黃男又開始大喊「我大出來了」，員警才發現原來黃男真的「屎滾出來」，只好先協助他清理，再帶回保大偵訊。

黃男這時才坦承自己持有並吸食安非他命，並表示因為害怕被警方查獲，才異想天開想吞入口中，員警馬上告誡黃男「直接吞食毒品後果很嚴重，很可能導致喪命」，黃男聽到後也嚇得發抖，並萬分感謝員警阻止他；全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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