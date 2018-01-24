身揹三條通逃5年 卻因搭友人「野馬」才ㄅ一ㄚˋ ㄎㄤ

梁男搭乘友人的福特野馬自小客外出兜風因交通違規被攔查。（記者許國楨翻攝）

2018-01-24 13:00

〔記者許國楨／台中報導〕曾是詐團車手頭的梁姓男子，5年前遭通緝後深怕入監服刑開始逃亡，期間不與家人聯絡，連公共或聲色場所也不去，未料週日搭乘友人「野馬」肌肉車外出兜風，卻因交通違規被保大員警攔下，梁男假裝配合受檢卻趁機拔腿狂奔仍被當街壓制，他一度以為遭人擺道，最後得知是因為好友違規行為ㄅ一ㄚˋ ㄎㄤ，不禁痛罵「真是敗給豬隊友了」。

台中市警局保安大隊第一中隊中隊長黃欽洲當晚帶班巡經漢口路時，發現一輛原停放路旁的鮮黃色福特野馬自小客，突然發動引擎且未打方向燈直接切入車道，違規舉動立即引起黃員注意攔查，要求有詐欺、毒品前科的29歲施姓駕駛及27歲的梁姓乘客下車受檢，此時梁男假意配合員警查證，但下一秒竟趁機轉頭落跑。

只是梁男跑不到100公尺即被員警追上壓制在地，他辯稱「我因為攜帶大量毒品才跑」，警方果真在其背包內起出一包K他命毒品，但梁男始終不願真實吐露真實身分，警方遂將其押回隊部採集指紋比對，透過系統查出梁男涉及偽造印文、偽造文書遭台中地檢及台東地院發布通緝，另還涉及妨害兵役也遭通緝。

身揹三條通的梁男說，5年前被通緝後深怕入監服刑開始逃亡，不但怕被監聽不敢與家人連絡，連公共或聲色場所也不去，如此低調就是唯恐被警方臨檢查獲，哪知這次會栽在保安大隊手裡，梁男還不斷詢問員警是不是有人舉報他，最後得知是友人單純交通違規才露餡嘆了口氣說，「出來混總是要還」坦然面對；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦並將他解送歸案。

警方當街壓制企圖逃逸的梁男。（記者許國楨翻攝）