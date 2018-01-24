拆3空屋再爆衝突 大觀自救會14人對峙212名員警3小時

新北板橋榮家今天上午強制拆除已點交的3戶空屋。（記者吳仁捷攝）

2018-01-24 13:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋榮民之家上午強制拆除「婦聯一村」占用土地已點交空屋作業，大觀事件自救會18名學生發起2住戶阻擋拆除，20名陳抗民眾多次衝撞，對維持秩序的警方丟煙霧彈、灑冥紙、罵三字經抗議，警方依法強制管束7名學生，將丟擲煙霧彈的東吳大學李姓學生、辱罵員警三字經的世新大學張姓學生帶回法辦；新北市警察局、板橋分局出動212人，與阻拆的20人對峙3個多小時，由於現場封路，路過民眾都不禁大罵職業學生浪費社會資源；目前3戶點交空屋已完成拆除

國軍除役官兵輔導委員會板橋榮家主任厲以剛表示，目前已點交21戶違占戶，今天拆除其中3戶，前來抗議的2名住戶，都非今天拆除的3戶住戶；至於其他未點交的58戶，不少迫於自救會壓力而不敢點交，認為大觀自救會違法阻攔，避談長期違法占用國土問題；新北市警方統計，警方共出動212人，拆除作業於上午10點44分完成。

將近60年歷史的板橋大觀社區，共有79戶居民，於2008年時遭退輔會以侵占國有地為由，提告拆屋還地，並得賠償5年不當得利，2014年居民敗訴定讞，2016年起組成自救會爭取權益。

大觀事件自救會說，去年12月6日自救會堅決抵抗新北地院進行履勘，法院、板橋榮家及大觀自救會三方最後達成「暫緩履勘」共識，退輔會於期間遲未啟動協商機制，竟在年前發出強拆通知，完全違背對外表示努力解決迫遷爭議的說法。

退輔會聲明，今天的拆除範圍僅限已騰空點交之空屋，不包括違占戶現居之房屋。由於前兩波拆除時疑波及其他房屋管線和結構，退輔會強調會全程監工，確保作業安全；陳抗民眾不滿拆屋，多次衝撞維持現場秩序的警方，發生推擠拉扯，警方保護管束7名脫序學生，其中20歲東吳大學李姓學生朝員警丟擲2發煙霧彈，世新大學張姓研究生罵警三字經，被依強制罪、公然侮辱罪法辦。

大觀社區位於板橋浮洲地區大觀路二段，蔣介石妻子蔣宋美齡主持的婦聯會，1956年在板橋浮洲地區興建眷村「婦聯一村」安置榮民榮眷，大觀社區前身是合資興建並繳納租金的婦聯一村福利中心，婦聯一村1963年因颱風淹水而遷村，福利中心的居民得到「可續住或自行遷離」答覆，而土地1966年被登記為國有地。2008年後板橋榮家分批寄送存證信函，以民事訴訟方式要求拆屋還地、償還5年不當得利，2014年居民敗訴，2016年5月榮家開始強制執行，收取不當得利，同年要求居民點交。

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