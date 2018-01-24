「說我老了，出來難看！」菲姐槓前男友爭代言費

菲姐為討代言費，親自出庭槓前男友。（記者溫于德攝）

2018-01-24 12:24

〔記者溫于德／台北報導〕鍋具女王菲姐（甘玉惠），不滿前男友掛名負責人的冠彣公司，在合約關係結束後仍持續使用印有她肖像的產品販售，提告求償1000萬元代言費。全案上午再度開庭，菲姐律師手持本報2013年DM指出，冠彣確實以菲姐肖像打廣告，欲證明被告所為侵害菲姐肖像權；菲姐則哭著說，「該分給我的就給我」，請求獲判勝訴。庭外的她則抱怨前男友「險惡」。

菲姐律師稍早持本報當年度DM提到，冠彣確實使用菲姐肖像行銷鍋具，此外也請合議庭參考台中高分院對一案之法律見解，判原告勝訴。據悉，該案指的是一名林姓賽車手與某家機油代言間之代言費糾紛；高分院認定，依以賽車手身分代言，影響層面及廣度自然大於一般人，因此判賽車手勝訴、應獲代言費。

接話的菲姐則說，家財萬貫的丁男不僅拒絕賠償，甚至包養小三，她不解「為什麼我現在老了，還要對簿公堂？」另批對方「吃乾抹淨」、「榨乾了、就把妳丟掉了」，並質疑「他一個老男人，連鍋具也賣不掉」。她陳述過程中先是哽咽，後是潸然淚下，最後請求法官審酌證據後判她勝訴。

不過，被告律師維持歷次開庭答辯，當年度僅1月與7月使用原告肖像權，原告不應據此求償年度代言費，即便是需要給付、也早依每月30萬元方式給付完畢，最後則抗辯本案已罹於時效。

合議庭庭末確認雙方無和解後，定下月7日上午宣判。

菲姐離庭後再指丁男，「怎麼可以這麼險惡」，不解相處40年的枕邊人，「最後怎麼會來對簿公堂，想到這個就心酸」；同時自承是善良的客家女子，「不是我們東西、我們就不拿」，但屬於我的東西、就該還我；言談中不忘抱怨丁，「說我老了，老了出來難看，竟然找了小他40歲的女人。」至於2人前案已判決確定的股權紛爭，她說「丁仍拒給、要我再告！」

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