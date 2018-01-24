女攜帶143萬台幣未申報 遭台中機場查扣

2018-01-24 12:14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市楊女與妹妹及兒子等到台中國際機場搭乘越捷航空，準備前往越南，過海關時行李被查獲內含143萬3千元台幣未申報，楊女供稱是「幫別人托帶」，當場哭求返還，因每人免申報額僅10萬元，財政部關務署台中關會同航警局依洗錢防制法，當場沒入113萬3千元，楊女3人哀怨離去，警方表示，後續將追查幕後「藏鏡人」。

本月19日下午3點左右，家住台中市大甲區的楊女與妹妹及兒子等3人，到台中國際機場準備搭乘越捷航空飛往越南，但行李通關時，航警局及海關人員發現楊女的行李箱內，用報紙及雜物等包著大疊現金，要求楊女打開行李檢查，當場在行李內查獲100多萬元台幣，連同3人身上的現金共143萬3千元台幣。

關務署台中關表示，依據洗錢防制法及洗錢防制物品出入境申報及通報辦法規定，旅客或隨交通工具服務的人員，攜帶超逾10萬元新台幣出入國境者，應主動向海關申報，未申報者超過限額部分由海關沒入，當場扣除3人免稅額30萬元，將113萬3千元沒入。

楊女見大筆現金被沒入，當場表示，現金是別人托帶的，自己沒錢可以賠人家，哭求返還，還在現場賴著不走，但海關人員依法處理，只好請來航警局人員將楊女3人請出去，楊女與妹妹及兒子等3人只好垂頭喪氣離去。

台中關呼籲，民眾出入國境攜帶外幣、有價證券逾等值美幣1萬元、人民幣逾2萬元及新台幣逾10萬元者，應主動誠實申報，以免受罰，相關規定可至財政部關務署網站查詢。