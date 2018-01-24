遏止盜伐珍貴林木 檢察官促祭高額罰款

被山老鼠盜伐丟棄的扁柏。（記者楊政郡翻攝）

2018-01-24 11:42

〔記者楊政郡／台中報導〕山老鼠盜伐事件頻傳，如果盜伐的是紅繪、扁柏、肖楠等珍貴林木，依森林法刑責需加重1/2，併科贓額10倍以上、20倍以下罰金。越南籍逃逸外勞段文留，去年3月在大甲溪林班地涉嫌竊取扁柏773公斤、價值86萬餘元，檢察官依違反森林法將他起訴，建議法官提高罰款，嚇阻山老鼠，為國內珍貴林木把關。

起訴書指出，段男（26歲）與另5名逃逸移工，106年3月29日前往東勢林區管理處梨山工作站所管理的大甲溪事業區第6林班地內，使用鏈鋸以切鋸方式，盜伐扁柏角材共計33塊，重773公斤，價值約新台幣86萬5260元。

得手後將其中16塊扁柏角材沿山溝丟下（作好記號），段等6人以人力方式先將17塊扁柏樹瘤放在背架上，準備無聲無息背下山，不料在半途被東勢林管處梨山工作站陳姓森林護管員發現，段等6人丟下沉重背架拔腿逃逸。

經搜山清查，發現扁柏計有33塊，總重達773公斤，而在山老鼠丟棄的背架旁發現腰包，內有行動電話、吸食器、頭燈、項鍊，從行動電話查出是阮遺留在現場之物，由檢察官指揮警方循線逮捕。

檢察官張桂芳指出，山老鼠盜伐事件查不勝查，就是有厚利可圖，法官如果僅是判得易科罰金之刑，或得易服勞務之刑，對山老鼠嚇阻作用不大，法律上已經對盜伐珍貴林木如紅繪、扁柏、肖楠等，有加重刑其至1/2，且罰款也已經提高等規定，建議法官提高罰款，併科贓額10倍以上、20倍以下罰金，應該會有嚇阻效果。