南市議政史料館點交 前市議員、大批民眾聚集

台南市文化局今天到議政史料館（原台南州會）辦理點交，歷屆市議員及大批民眾聚集關心。（記者劉婉君攝）

2018-01-24 11:20

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市議政史料館（原台南州會）修復活化再利用案，台南市文化局與歷屆議員協進會對簿公堂，台南地院去年判決文化局勝訴，文化局今天前往強制清空議政史料館，大批民眾、前市議員、前立委施台生到場關心，目前現場仍有大批民眾聚集。

台南地院、文化局今天上午9時會同警方前往原台南州會點交，陸續有歷屆議員及民眾到場關心，還有不少年輕人聚集，一度與警方發生拉扯，警方針對青年身分進行了解時，還引起民眾及施台生不滿。南市警方以優勢警力維持現場秩序，第二分局分局長王森瑒也在場坐鎮， 要求聚集的青年登記資料，並將兩名帶頭者帶回到案說明， 強調不容許有任何挑戰公權力的行為。

文化局長葉澤山強調，今天只是進行點交，未來一週會繼續文物的整理，將來文物將先保存在考總室。

施台生說，過去歷年市政府均有補助款給史料館，文化局卻片面提出告訴，協進會也願意捐出文物，只是希望法律兼顧情理，能等到5月新理事長上任後，找到新地點。

「原台南州會」為市定古蹟，建於1935年，為日治時期的台南州會，戰後做為台南市參議會，民國39年成立第一屆台南市議會，直到民國88年新的市議會完工後才搬離。

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