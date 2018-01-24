網路帥哥使詐「釣馬子」 中國女上當失財千萬

2018-01-24 11:08

［記者楊政郡／台中報導］「外表不是我要求、要找的是陪我一輩子的伴、我想要的是內心交流」，這是綽號「豐哥」詐欺集團慣用的「假戀愛真詐財」手法，中國地區女子陷入感情網及信任後，提出邀約投資而詐財，得逞3件共317萬餘元人民幣，中國女子楊紅等跨海提告，台中地院依加重詐欺將主嫌詹男等9人，判處1年4月至7年徒刑。

判決書指出，由綽號「豐哥」出資，組成跨境電信詐欺集團，詹男負責招兵買馬，當總負責人，陸續招集黃、蔡、陳、謝、何、潘、沈及張女等，105年10月間在高雄市左營區設點，組成詐騙機房，在105年12月起開始以網際網路展開詐騙，撥打電話給不特定中國地區女子。

這些出面「釣馬子」的男子，在手機上安裝「百合婚禮」、「世紀情緣」、「遇見」、「微信」、「Baboo」等都是中國地區流行的交友APP手機軟體，然後從網路抓一些帥哥照片，開始對女子展開搭訕。

他們學習「豐哥」這一套，謊稱在外商公司上班派駐中國，然後「外表其實不是我最要求的」、「想找能陪伴我一輩子的伴」、「因為歲月會帶走的東西，不是我所追求」、「我想要內心的交流」、「我沒什麼要求主要心地善良」等甜言蜜語，對談中透露工作內容涉及地產開發、風險投資、金融商品，女子要求開手機攝錄鏡頭，看到真面目，他們會說涉及公司機密，公司規定必須屏蔽（關閉攝影鏡頭），見女子產生愛戀及信任感後，然後投出「公司有投資案，利潤可觀，請女子親自向公司查詢」。

女子一旦來電（集團提供的公司電話），就會由二線人員如詹男等接聽，以投信經理身分，滿口財經知識，引誘女子拿錢投資，按指定帳戶匯入投資款，一旦匯入立即層層轉帳，由集團車手從台灣各地提領、分贓。

有楊女陸續匯入214萬人民幣、輝女匯入101萬人民幣、郭女匯入2萬餘人民幣，另有32名女子未上當，楊女等跨海提告。