要讓民眾過好年 消防隊年貨大街辦防災宣導

現場舉辦活動，請上住警器娃娃宣導。（記者鄭景議攝）

2018-01-24 11:05

〔記者鄭景議／台北報導〕年節將近，台北市政府消防局於今日上午9時至11時，在大同區迪化街永樂市場西側廣場，舉辦「2018台北年貨大街消防演習暨防災宣導活動」，並演練年貨大街防災演習，就是為了要讓民眾能安心採買，過個好年。

此次活動現場設有「住宅保命器」、「無形殺手」、「小試身手」、「好膽你就來」、「驚爆危機」、「C哈學習」、「消防小尖兵」、「真火場VR體驗」、「地震體驗車」等防災宣導互動體驗攤位，現場還有精采的舞台表演，以及防災知識有獎徵答。

除了防災宣導外，此次消防演習以「永樂市場西側廣場攤商照明燈電線短路，引燃週邊可燃物，延燒永樂市場」為情境假想，現場民眾及攤商力及實施初期應變，後續消防人員抵達現場積極進行傷患救護、人命救助及滅火搶救。

消防局也提醒商家及民眾，購物時切勿推擠搶購奔跑，攤商店家使用照明燈應注意配線保護，避免用電超載，若使用爐火，附近物放置易燃物，應設置手提滅火器並注意用火安全。

此外，店家切勿自行搭設雨棚、帆布及廣告招牌，以免影響救災車輛通行，並建議尚未設置警報設備之住宅，應裝設「住宅用火災警報器」，及早偵知火災，爭取應變及逃生時間，多一份安全保障。