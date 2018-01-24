阻攔強制拆屋逮捕2人 大觀自救會成員扔煙幕彈..

板橋大觀社區住戶遭退輔會提告佔用國有地，24日一早執行第三波拆除工程，預計拆除3戶已點交房屋，上百警力嚴加戒備。（記者陳心瑜攝）

2018-01-24 10:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕板橋大觀社區住戶遭退輔會提告佔用國有地，怪手24日早上7時進場執行第三波拆除，將拆除3戶已點交房屋。大觀事件自救會及聲援學生約30人拉起布條、撒冥紙抗議，大喊「強拆暴政、政府殺人」，上百警力嚴加戒備。其中有聲援者激動得朝挖土機扔煙幕彈，共5名聲援者因妨礙拆除遭管束，另2名分別被依強制罪、妨害公務罪嫌逮捕。

國軍除役官兵輔導委員會板橋榮家主任厲以剛表示，目前共有21戶違占戶已點交，今天拆除的是其中3戶，至於其他未點交的58戶，不少是迫於自救會壓力而不敢點交，認為大觀自救會違法阻攔，避談長期違法占用國土問題。

住戶湯家梅聲淚俱下表示，許多弱勢住戶得背負經濟壓力請假抗爭，有人因為被退輔會告而只能領半薪，住戶一年多來四處奔走抗爭，但退輔會卻毫無溝通誠意。

將近60年歷史的板橋大觀社區，共79戶居民於2008年時遭退輔會以侵占國有地為由，提告拆屋還地，並得賠償5年不當得利，2014年居民敗訴定讞，2016年起組成自救會爭取權益。

大觀事件自救會不滿表示，去年12月6日自救會堅決抵抗新北地院進行履勘，法院、板橋榮家及大觀自救會三方最後達成「暫緩履勘」共識，退輔會於期間遲未啟動協商機制，竟在年前發出強拆通知，完全違背對外表示努力解決迫遷爭議的說法。

退輔會聲明指出，今天的拆除範圍僅限已騰空點交之空屋，不包括違占戶現居之房屋。由於前兩波拆除時疑波及其他房屋管線和結構，退輔會強調會全程監工，確保作業安全。

大觀社區位於板橋浮洲地區大觀路二段，前總統夫人蔣宋美齡主持的婦聯會，1956年在板橋浮洲地區興建眷村「婦聯一村」安置榮民榮眷，大觀社區前身是合資興建並繳納租金的婦聯一村福利中心，婦聯一村1963年因颱風淹水而遷村，福利中心的居民得到「可續住或自行遷離」答覆，而土地1966年被登記為國有地。2008年後板橋榮家分批寄送存證信函，以民事訴訟方式要求拆屋還地、償還五年不當得利，2014年居民敗訴，2016年5月榮家開始強制執行，收取不當得利，同年要求居民點交。

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大觀事件自救會及聲援學生約30人拉起布條、撒冥紙抗議，大喊「強拆暴政、政府殺人」。（記者陳心瑜攝）

怪手24日早上7時進場執行第三波拆除，將拆除3戶已點交房屋，加上前2波拆除，共拆除11戶房屋。（記者陳心瑜攝）

一名大觀自救會成員近8點時朝怪手扔煙幕彈，一度造成工程停擺。（記者陳心瑜翻攝）