1/23 大樂透摃龜 今彩539頭獎開出2注

2018-01-23 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月23日）開獎的第107000007期大樂透頭獎摃龜、第107000020期今彩539頭獎開出2注，分別由台中市霧峰區中正里中正路1171號1樓的「威彩發彩券行」及新竹縣竹北市福德里三民路266號1樓的「豐瑞商行」開出。

第107000007期大樂透中獎號碼為：「02、12、26、28、33、34。特別號：44。」頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，可得85萬5258元；參獎共50注獲得，每注可得3萬6841元；肆獎共75注獲得，每注可得1萬5789元；伍獎共1770注獲得，每注可得2000元；陸獎共2059注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1322注獲得，每注可得400元；普獎共3萬4180注獲得，每注可得400元。

第107000007期49樂合彩中獎號碼為「02、12、26、28、33、34」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共118注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3733注中獎，每注可得1250元。

第107000020期今彩539中獎號碼為「01、04、07、29、33」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共206注獲得，每注可得2萬元；參獎共7230注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6525注獲得，每注可獲得50元。

第107000020期39樂合彩中獎號碼為「01、04、07、29、33」，四合共3注獲得，可獨得21萬2500元；三合共182注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6811注中獎，每注可得1125元。

第107000020期3星彩中獎號碼為「130」，正彩共43注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000020期4星彩中獎號碼為「4966」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」