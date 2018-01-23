「為愛詠唱真英雄」專輯發表會 荒山亮、孟言等為警讚聲

中華民國警察之友總會秘書長簡枝財、警廣音樂總監孔鏘將專輯送給警政署署，由署長陳家欽代表接受。（記者邱俊福攝）

2018-01-23 21:58

〔記者邱俊福／台北報導〕警廣音樂總監孔鏘統籌，號召多名知名音樂人共襄盛舉下，歷經一年，推出「為愛詠唱真英雄」警察的歌專輯，當中共有10首以警察為主題的創作歌詞作品。警署今天傍晚特別舉辦專輯感恩發表會，正式對外發表，藝人孟言、荒山亮等多名藝人於現場獻唱，希望透過這些歌曲激勵、鼓舞警察士氣，並讓民眾更了解警察工作。

這張專題是由中華民國警察之友總會贊助經費下，警政署委託警廣舉辦歌曲創作選拔活動，從民眾投稿中評選出10首，再由熱心公益的音樂老師譜曲、歌手配唱。

警廣表示，目前警政署及警察廣播電台的官方網站，都可下載這10首警察的歌，另也提供約50秒的免費手機鈴聲供下載，讓這股溫馨的力量能傳播出去。

孔鏘表示，前年接任警廣音樂總監至今，一年來著手歌曲的統籌，從民眾的587件歌詞，篩檢到剩10件，號召李哲藝、黃俊銘、荒山亮、洪敬堯、許明傑、陳彥尊等知名音樂人共襄盛舉，為歌詞作品，量身訂做歌曲，曲風涵蓋抒情、搖滾、R&B、電子舞曲等，豐富多元，且朗朗上口。

警政署署長陳家欽則表示，這些警察的歌，唱出警察的榮耀，以及帶給民眾的幸福、安全，每一首都是警察的故事，歌曲真實寫出警察的辛苦，觸動所有警察的內心。