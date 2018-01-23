斷水源再強鹼淋妻幾乎毀容 士官長向法官求情

2018-01-23 15:42

［記者黃捷／台北報導］國防部軍情局士官長朱駿威不滿妻子提議離婚，狠淋2桶「氫氧化鈉」強鹼溶液，導致妻子全身多處灼傷、幾乎毀容、視力嚴重受損，遭檢方依重傷害起訴。士林地院今開庭，朱男表示已與妻子達成和解，妻子願意撤告，「希望庭上再給我一次機會」。

檢方起訴指出，30歲朱男與34歲妻子陳女感情不睦常吵架，陳女去年7月1日傳LINE要求離婚、分居，朱男不僅朝陳女的攤車噴漆洩憤，還到陳女租處預謀潑鹼，事先關閉水源總開關，待陳女踏進家門，當場淋下2桶氫氧化鈉溶液，掐脖壓制後才離開現場。

陳女全身近30%受到2、3度灼傷，留下疤痕及出現排汗不良等後遺症，視力當下只剩0.03，原以為要等待角膜移植，但後續治療視力已逐漸恢復。

今天開庭檢察官主張，雖然就結果看來，朱男行為僅涉犯傷害罪，但是因陳女積極治療，傷勢才得以復原，朱男仍算重傷害未遂；朱男律師則說，既然檢察官也同意結果僅是普通傷害，主張朱男有重傷害故意應非事實，「我們主張普通傷害」。

朱男也向法官求情：「本案看起來是普通傷害，我也與告訴人達成和解，獲得告訴人原諒，告訴人也願意撤告，希望庭上再給我一次機會。」

不過，法官指出，全案仍得進合議庭調查審理，若最後合議庭認定是普通傷害，因陳女已撤告，自然會裁定不受理，若合議庭認定為重傷害未遂，則會依法判刑。法官並諭知下次開庭日為3月28日，將傳喚陳女到庭作證。