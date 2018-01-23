遺體頻播出、個資被公布 小燈泡母：媒體應有底線

2018-01-23 15:33

〔記者吳柏緯／台北報導〕小燈泡的母親王婉諭今天表示，媒體報導新聞時應該自律，不應刊登遺體影像或事件相關人員個資等，且相關單位應增訂明確罰則，例如罰款，NCC也應將媒體自律列為換照的標準。

兩年前發生在內湖的「小燈泡事件」，不但震驚社會，後續媒體報導王景玉的犯案細節、小燈泡父母的學經歷，甚至是頻繁地露出經過處理的小燈炮遺體畫面，對家屬而言都是一次又一次的傷害。

國家通訊傳播委員會（NCC）今舉行「有關落實偵查不公開、避免媒體審判與隱私權保護等議題」公聽會，邀請王婉諭以司改國是會議委員身分出席，並表達意見。

王婉諭發言時呼籲，社會大眾應該要站在失去至親的家屬的立場思考。她表示，小燈泡遇害後的那幾天，電視上不斷出現小燈炮遺體的畫面，雖然有用特殊處理，但對於家屬而言仍是一次又一次的傷害，甚至在網路上還有人公布未經處理的影像。王婉諭質疑，這樣的報導內容對於社會公義有什麼幫助？

除了小燈泡的遺體畫面被不斷輪播，王婉諭與丈夫的學經歷也被挖出來討論，甚至是住家的畫面都被公開。王婉諭說，基於對案件相關人及新聞自由的尊重，請求媒體能有底限。她無奈表示，難道是因為自己犯了什麼法，所以應該受到這樣對待嗎？

今天的公聽會一共討論4個議題，分別為限制媒體拍攝、播出犯罪相關人的畫面、訊息，並制定罰則；媒體不法侵害司法人權將罰款或撤照；主管機關協助媒體提升第一線工作人員，對司法案件報導及評論的標準與界限；報導若涉及被告或嫌疑人之個資，原則上應該適當隱蔽，並加上警語。

王婉諭表示，這4個議題她都贊同，她也希望相關權責單位，能制定更加清楚的指標與嚴格的判定標準讓媒體可以遵循，而踰越界線者則也要有明確的罰則，例如罰款或撤照；此外也希望媒體能在相關報導上加上警語，以降低媒體公審的可能。