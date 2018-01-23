掃黃線民4度客串嫖客？養生館抗罰判勝訴

法官調查發現，莊男至少四度在警方掃黃時被查獲，不排除他是配合警方掃黃的「線民」，判黃女勝訴，撤銷裁罰，警方並不得抗告。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2018-01-23 15:30

〔記者黃建華／高雄報導〕高市苓雅警分局去年12月臨檢轄區一家桑拿SPA 養生館，根據莊姓男客的供述，將黃姓女子依涉嫌從事「半套」色情按摩，依社會秩序維護法裁罰3千元，黃女堅決否認，強調警方進店內時她在洗衣間洗毛巾，不在包廂，黃女不服裁罰，向簡易庭聲明異議，法官調查發現，莊男至少四度在警方掃黃時被查獲，不排除他是配合警方掃黃的「線民」，判黃女勝訴，撤銷裁罰，警方並不得抗告。

苓雅警分局指控黃姓女子於民國106 年12月5 日21時許，在所工作的桑拿SPA 養生館2 樓包廂，以新臺幣500 元代價，與莊姓男子從事性交易行為，因此依社會秩序維護法第80條第1 款規定，裁罰黃女3000元。

黃女不服，向高雄簡易庭聲明異議指出：她於員警臨檢時，僅在養生館2樓洗衣間洗毛巾，並非在包廂內，且身上並無500 元，警方光憑莊男片面之詞，就說她從事性交易，實有違誤。她還說，於同年5 月3日，曾遭員警以相同手法誣陷，亦遭罰鍰1500 元，該案經高雄地檢署檢察官不起訴，但罰鍰已無法領回，並指莊男所述不實，願與之對質。爰聲明異議，請法院撤銷原處分。

法官調查，警方臨檢時只查獲乳液，並未查獲任何沾有精液的毛巾或紙巾，而莊男供述的消費價格又與警方從黃女店內查扣的報表「90分鐘1100元」有出入，尤其法官發現，高雄地檢署104 年到106 年至少有四起警方查獲的妨害風化案件，性交易男客皆為莊男，莊是否是偽裝男客消費配合員警查緝的線民，顯有可疑，尤其警方並未能提出其他具體事證補強莊男供詞的真實性。

法官認定黃女的聲明異議有理由，撤銷苓雅警分局對她的3千元裁罰，警方並不得抗告。