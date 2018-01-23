探人犯遭拒 酒醉正妹亂報案還PO文討拍

2018-01-23 14:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕30歲莊姓男子與陳姓女子2人，22日晚間11時許遭新北市中和警分局查出攜有安非他命，2人的友人吳姓女子帶著一身酒氣前來派出所「關心」遭拒，還向警方說自己掉了1萬2000元現金，要求報案，警方見其醉醺醺便請其清醒後再來報案，未料吳女越想越不爽，遂在臉書「爆料公社」發文指稱警方不願受理報案還動手推人，但此文一出遭網友大力撻伐。

警方表示，莊男、陳女2人駕車臨停在中和區宜安、安平路口，巡邏員警見其形跡可疑便攔下，又發現車上亂七八糟，果然在車上雜物中發現安非他命2.8公克，以及毒咖啡包2包重37公克，當場將2人逮回派出所應訊。

警方讓2人聯絡親友到場，但吳女並非2人所指定的親友名單，加上其一走入派出所明顯一身酒氣，故警方基於人犯安全為由，未讓吳女探視，這時吳女便說自己掉了現金12000元，警方追問是哪邊掉的，她則表示是在新店住處掉的，警方詳細追問，吳女又說是被偷了，前言不對後語，故警方請其酒精退去，想清楚後再來報案。

吳女對警方此舉感到不滿，遂上臉書發文表示自己報案不被警方受理，她拿出手機在派出所欲錄影，又遭警方制止，還被警方動手推，要網友「幫高調」，然網友對吳女此舉不買帳，留言酸「事出必有因」、「喝醉鬧」，更有網友直言「 現在網路都流行先說先贏嗎？然後被打臉再來道歉？」

警方表示，針對人犯的探視，派出所完全依照相關規定，且吳女報案警方並非不受理，而是吳女實在說不清，故才請她酒氣退去再行報案，較能快速了解案情。另關於莊男、陳女2人攜毒，2人偵訊時承認犯案，訊後，警方依毒品罪嫌將2人移送法辦。

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