獨留5歲孫在家釀墜樓悲劇 外婆獲不起訴

2018-01-23 14:16

〔記者謝君臨／台北報導〕協助照顧一對小姊弟的59歲石姓外婆，去年11月間外出接就讀幼兒園的孫女返家，獨留5歲孫子在家，不料孫子竟爬窗不慎從10樓墜落死亡，令石婦痛哭自責，男童母親雖不願提告，但石婦仍被依過失致死罪嫌送辦；台北地檢署雖認定石婦有疏失，但意外所造成的悲痛已足以讓她警惕，今將石婦職權不起訴。

檢方調查，去年11月13日下午，石婦準備帶著孫子一起到附近接孫女下課，但孫子卻吵著要在家中玩手機，不願出門，石婦眼看下課時間將至，只好獨留孫子一人在家，允諾會盡快回家後匆匆出門。

不料，孫子疑似為了查看外婆是否帶著姊姊返家，爬上沙發後，趴在窗戶的紗窗上向外觀看，紗窗不堪男童體重破裂，造成男童從10樓墜下，附近鄰居聽聞巨響出門查看，驚見男童已倒臥血泊，趕緊打119叫救護車，石婦返家接獲噩耗，泣不成聲，自責不已。

檢警相驗男童遺體時，男童一家人均十分悲痛，但無意追究石婦責任，不過因過失致死屬非告訴乃論之罪，警方仍依法將石婦送辦；據悉，庭訊時，石婦相當自責，一度哭泣無法言語，但仍承認是因自己疏失將孫子獨留在家，才會釀成悲劇。

檢察官調查後，認為石婦將年僅5歲的孫子獨留在家，是造成意外的主要原因，但考量石婦與愛孫天人永隔，石婦悲痛自責，意外結果已足以讓她警惕，再加上家屬也不願追究刑責，檢察官因而將石婦職權不起訴。