竹縣家畜所前所長等3人 涉貪遭公懲會撤職

2018-01-23 14:04

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府人事處長陳家士今天在縣務會報中說，公務員懲戒委員會針對家畜疾病防治所前所長彭泰康、課長朱欣怡、獸醫師林修文涉貪案議決3人撤職，縣府昨天已收到議決書。

陳家士轉述懲戒議決書內容說，彭泰康遭撤職、停任2年，朱欣怡和林修文遭撤職、停任1年；3人原本分別在農業處和家畜所任職，昨天收到議決書後，配合懲戒作業離開現職，今天就沒來上班了。

新竹地方法院2015年11月針對此案做出的判決表示，擔任新竹縣家畜疾病防治所所長彭泰康被控，指示課長、技士、獸醫師，找來人頭充當雇工詐領酬勞，其中27萬餘元作為私人或宴客使用，彭也與廠商勾結以不實發票核銷購買智慧型手機等3C產品；彭泰康因此被地院依貪污罪判刑4年6月，褫奪公權4年，犯罪所得5萬餘元追繳。

彭泰康等3人上訴後，高等法院將他們分別判處4年、1年9月徒刑與免刑，3人持續上訴到最高法院，全案目前尚未定讞。

這個貪污案之所以會曝光，是因為當時家畜所的技士戴立紳向政風室自首並提出檢舉，雖然戴立紳獲判免刑，但因免刑屬「有罪判決」，縣府仍依公務人員任用法將在前年將他免職，他對此相當不滿，四處陳情抗議爭取自己的公道，日前還到司法院聲請大法官釋憲。