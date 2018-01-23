毒販倒車逃竄再撞警察 警開3槍反制、3小時抓到人

葉嫌倒車奔馳300公尺，警方開槍擊中葉子鈑。（記者張瑞楨翻攝）

2018-01-23 14:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市20歲前科累累的葉姓毒犯，昨天（22日）深夜違規停車，被中市警局三分局合作派出所長陳昭佑攔查，不料，葉嫌卻往後倒車，逆向奔馳300公尺，再往前衝撞陳員，陳員在危急中對輪胎射擊3槍，但打在葉子鈑上，葉嫌竄逃之後，把毒品交給車內2名同夥，再到租車行交還汽車，僅約3小時，被埋伏員警逮捕。

警方查獲毒品4小包，所長陳昭佑說，幸好沒被撞上，否則「老婆小孩要請人照顧了」。

葉嫌昨天深夜開車載著1男1女，違規於中市東區精武路違規停車，陳員等2名警察把警車停在前方盤查，不料，葉嫌卻往後倒車，奔馳300公尺，警車在後方攔堵他，他又往前衝撞陳員，陳員掏槍射擊3發，但仍被葉嫌逃逸，警方很快從車牌查到，作案汽車是租賃車，趕赴租車行埋伏，案發3小時後逮捕他，他坦承車內有毒品吸食器與少量的毒品，才會心虛衝撞警察逃竄。

警方並未在車內找到毒品，進一步發現，葉嫌逃離之後，把毒品交給車內1對情侶，獨自返回租車行交還汽車，警方又在中市一家旅館內找到這對情侶，查獲毒品4小包，全案依毒品危害防制條例法辦，葉嫌則另加公共危險罪與妨害公務罪嫌。

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葉嫌（圖中白車）倒車奔竄300公尺，相當的危險。（記者張瑞楨翻攝）

葉嫌（圖左白車）倒車奔竄300公尺，相當的危險。（記者張瑞楨翻攝）