情人節看刀！ 醋男砍傷前女友新歡判7年2月

2018-01-23 13:37

〔記者項程鎮／台北報導〕男子黃振益不滿陳姓前女友另結新歡，在情人節當天從苗栗北上120公里外的台北，在陳女現任男友吳男住處外埋伏，趁陳女與吳男吃完情人餐返回時，持刀劃傷吳男頸部等處，害吳男顏面神經損傷、頸部深層撕裂傷，最高法院維持高等法院見解，依殺人未遂罪判處黃男7年2月徒刑確定。

判決指出，住在苗栗的黃振益，不甘前女友陳姓女大生琵琶別抱，竟在2017年2月14日西洋情人節清晨，攜帶2把水果刀到陳女住處，尾隨她搭客運到台北，目擊陳女與同校吳姓男友，親密雙貼共乘機車外出吃情人餐後，便在吳男住處巷口埋伏等候。

當天傍晚2人返回時，黃男先上前質問，「妳是不是因為他，才和我分手？」並作勢要帶走陳女，吳男見狀把陳女護在身後，不料黃男竟突從背包取出水果刀揮砍，當場劃傷吳男的左臉頰及左手臂，吳見大事不妙，趕緊拉著陳女跑往70公尺外的北市警大同分局民族西路派出所，隨即不支倒地。

黃男辯稱，攜帶水果刀只是為了防身，並非預謀，此外也不是故意要持刀追逐，而是想「關心」吳男傷勢；陳女則向警方表示，她與黃嫌分手1年多，不知他為什麼又出現。

高院認為，黃男因感情糾紛與吳男一言不合，就持刀揮砍吳男頸部要害等處，吳男與陳女逃跑後，黃男仍窮追不捨、繼續追砍，嚴重漠視他人人權和生命尊嚴，考量他已和吳男達成和解並賠償損害，因此判刑7年2月，上訴後被最高法院駁回。