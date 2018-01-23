澄清沒酒駕卻露出K菸 想去墾丁先進警局

2018-01-23 13:22

〔記者許國楨／台中報導〕林姓工廠小開上週六搭乘友人自小客準備與他人會合後南下旅遊，等候期間他索性在車內喝起啤酒打發時間，卻因車子違停被保大員警攔查，警方聞到酒味一度研判酒駕要求下車受檢時，因心虛滿頭大汗的林男表示駕駛沒有喝酒，他們十多人準備南下墾丁救觀光，卻被員警赫然發現他外套口袋香菸盒露出一支與其他香菸放置方向不同的K他命捲菸，這下墾丁還沒去先進了警局。

台中市警局保安大隊特勤中隊當天深夜巡經北區北平路，發現一輛福斯自小客車違規停車上前盤查，因聞到車內飄散出酒味懷疑酒駕立即要求35歲的蔡姓駕駛下車受檢，此時坐在副駕駛座的34歲林男見狀也趕忙下車解釋，表示是他在車內喝酒並非蔡男。

只是他一下車看到警察臉色慘白，額頭不斷冒汗且全身不斷皮皮挫，對話過程中還支支吾吾頻頻向警方道歉，表示最近從媒體得知墾丁觀光業相當不景氣，才會與十多名友人相約準備漏夜開車南下旅遊，並請蔡男將車輛暫停該路口會合，因等候期間太無聊才會在車上喝起啤酒。

林男還故作鎮定的說，因為天冷剛吃檳榔燥熱才會冒汗，但經驗老道的員警仔細觀察，發現林男外套口袋香菸盒露出一支瀘嘴放置方向與他香菸不同的捲菸，告知「你的K菸裝反了」，林男眼看K菸露餡頓時傻眼嚇得說不出話，警方當場經毒品試劑檢驗呈K毒反應，這下墾丁還沒去先進警局，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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