煉毒辯稱是做「鹽酸」 檢調查扣3億毒品半成品

調查員與憲兵查扣大批煉毒工具。（記者張瑞楨攝）

2018-01-23 13:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕調查局中部地區機動工作站上月在台中市霧峰區3個據點，查獲以林姓男子為首的愷他命製造工廠，查獲426公斤半成品，可提煉出300公斤愷他命，以市價1公克1000元計算，價值達3億元，可吸食300萬次，法院裁定林嫌與手下2人羈押，另3人以10萬元交保。

中機站4個多月前即開始監控這個製毒工廠，上月初發現工廠已經成立，於上月21日報請檢方指揮，會同警政署保三與台中憲兵隊，於中市霧峰區3處據點查緝，第一處是經營據點，是一家汽車租賃公司，第二處是冷藏水果蔬菜的倉儲，是儲存工具與半成品之處，第三處位於偏僻山區，是煉毒工廠，面積約160坪，逮捕31歲大學商學院肄業的林姓主嫌，以及手下5人，查獲大批化學工具，包括上述的大型「玻璃反應爐」，冷凝管、攪拌機與攪拌桶、馬達等工具，還有重達426公斤的液態半成品，有趣的是，為了避免中毒，煉毒的嫌犯還配戴防毒面具煉毒。

調查員發現，林嫌經營汽車租賃行當掩護，平日很少客人上門，入夜卻成為吸毒者與青少年駕駛改裝車聚集之處，龍蛇雜處令人搖頭，附近鄰居抱怨說，深夜排氣管聲浪擾人清夢，對此地方毒瘤敢怒不敢言，調查員查獲工廠，裡面瀰漫濃烈嗆鼻惡臭味道，部份化學藥品還冒著白煙，警方則於租賃車上查獲半成品，研判他們用租賃車搬運煉毒原料與工具。

林嫌否認製毒，他辯稱是製造鹽酸，技術是從網路取得，或一位不知名的師傅傳授，5名手下則宣稱，林嫌用類似諜報戰方法指揮煉毒，不告訴他們是製作什麼東西，也不讓他們交換意見，只交代他們依照程序步驟調和化學物品，5人工作時間也不一樣，難以討論交換意見，他們不知道是煉毒，林嫌在工廠內放一支手機，手機裡面只有一個號碼，如果製作過程有問題，可以打電話向一位神秘的師傅請教。

調查員估計，上述426公斤液態半成品，扣掉耗損，可提煉300公斤愷他命，以市價1公克1000元計算，價值達3億元，可吸食300萬次，數量相當巨大，這些人從上月初開始煉毒，可能尚未製造出成品，也尚未販售，法院裁定林嫌與手下2人羈押，另3人以10萬元交保。

調查員先制服煉毒嫌犯，再搜索煉毒工廠。（記者張瑞楨翻攝）

調查員查獲大型的玻璃反應爐。（記者張瑞楨攝）

煉毒工廠另有冷凍庫與設備。（記者張瑞楨攝）

426公斤液態半成品，預估可提煉300公斤的愷他命。（記者張瑞楨攝）