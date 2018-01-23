亂報親兄弟個資這次露餡 想跑被大外割秒壓制

2018-01-23 12:44

〔記者許國楨／台中報導〕家中有4名兄弟、排行老二的錢姓男子因毒品案被通緝，平時遇警盤查不是報哥哥就是報弟弟個資蒙混過關，但此次就沒那麼幸運，上週遇到第二分局員警攔查時故技重施，員警直覺有異，調出錢男全戶籍拆穿謊言，錢男眼看東窗事發轉頭就想落跑，當場被員警以柔道大外割秒壓制逮捕，終於踼到鐵板。

該分局文正派出所警員江裕農、謝詠升當天巡經學士路、育德路口，發現對向騎車的44歲錢男在看到員警時刻意閃躲立即轉到一旁巷弄，員警直覺可疑追上前攔查時，錢男先是以沒帶證件為由推託，警方用人臉辨識系統查詢未果詢問個資並用國民影像檔比對，仔細觀察影像中照片及錢男長相，感覺很像但還覺得怪怪的。

警方為求謹慎隨即請值班同仁調出錢男的全戶資料確認，果然查出錢男的全戶籍下有4名兄弟，其中一名為毒品通緝犯，而錢男剛剛所報的姓名是老三的個資，警方再次用身分證字號、相片比對後，發現該名通緝犯正是眼前謊報資料的錢男，馬上呼叫無線電請求支援之際，錢男因心虛立即棄車轉身想逃。

江員見狀大聲喝令，謝員更是一個箭步補上位協助，2警不約而同使出柔術大外割將錢男秒壓制在地，錢男頓時暈頭轉向只能乖乖讓員警上銬逮捕，警方說，錢男有毒品等多項前科，家中有4名兄弟而他排行第二，經常遇到盤查就亂報兄弟個資蒙混，這次終於踢到鐵板被抓，錢男苦笑表示一切都是天意，也只能束手就辦，警方訊後將他解送歸案。

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