指控臉書上不實抹黑 龍發堂揚言告高市衛生局長

2018-01-23 12:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄路竹龍發堂今天上午召開記者會，指控高市衛生局長黃志中在臉書暗喻龍發堂是「沒有毒氣室的集中營」，甚至有「不成功便成仁」的不自殺聲明，將依法對黃志中及不實指控者提出妨害名譽告訴，以維護龍發堂數十年來的名譽。

龍發堂上午10點在大門口隔著鐵門召開記者會，住持心善師父指控，疫情爆發半年多來，堂方盡心盡力照護堂眾，並致力改善堂內環境，個個心力交瘁，但最終仍不敵壓力和病魔侵襲，出家師父和管理幹部檢出羅患潛伏性感染肺結核，雖無傳染性，還要面對不實的抹黑和攻擊，但為了堂眾的健康，堂方百般隱忍，高市衛生局卻把責任全都推給堂方。

如今堂方接獲「正義人士」提醒，應注意可能被以「防疫」為名，行「消滅龍發堂」之實，甚至扯出背後可能有龐大的土地利益陰謀，令人不寒而慄。

心善說，「正義人士」指局長黃志中在臉書用了很多不堪字眼，暗喻龍發堂是「沒有毒氣室的集中營」，甚至有不自殺聲明的「不成功便成仁」等語，完全先入為主，用字遣詞充滿意識型態，難怪行政不中立，完全偏頗行事。

日前更有報載，中央前瞻基礎建設的捷運岡山路竹延伸線，終點站在湖內區的台鐵大湖車站附近，龍發堂就在大湖車站旁，附近有東方設計大學及樹人醫專，開發後利益非常龐大，引起財團和利益團體覬覦，聽聞有財團想蓋商場，龍發堂被視為絆腳石，必須除之後快，甚至龍發堂的土地也是覬覦目標。

心善表示，該傳聞迄今未見有關單位出面澄清，任由網路間流傳散布，讓人不免聯想到坊間流傳的陰謀論。

龍發堂呼籲社會大眾、檢調單位和監察院應一併了解該傳聞真實性，並確認是否有政治力介入及財團、利益團體居間運作？有無涉及相關不法情事？ 以安民心。

堂方強調，疫情爆發後，堂方都秉持公開、透明態度面對，攤在陽光下供社會檢驗，迄今從未改變，任何媒體要進入採訪，堂方都表歡迎，以求公斷，但衛生局以防疫為由禁止，甚至日前更傳出已在籌備「滅龍慶功宴」，爭功諉過莫此為甚，相較於對未來不知如何自處的堂眾家屬，更是令人哀痛莫名。

心善說，堂方的努力和付出，全盤被衛生局及有心人士抹黑造謠，將依法對局長黃志中及不實指控者提出妨害名譽告訴，以維護龍發堂數十年來之名譽。

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