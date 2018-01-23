載通緝犯還帶毒品 狂飆躲警追捕自撞安全島

2018-01-23 12:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名許姓男子，今天凌晨1點多駕車行經大里時遇上霧峰分局員警盤查，因車上的林姓男子身上攜帶毒品還被通緝，心虛駕車逃逸，警方出動4個警網進行攔截圍捕，許男仍一路高速狂飆近2公里，最後行經大明、國光路口轉彎時，因車速過快自撞安全島，被趕來的員警拉出車外壓制在地，並在車上搜出安非他命，依毒品、公共危險等罪嫌將兩人送辦。

霧峰分局內新派出所范姜崇哲所長表示，今天凌晨1點20分左右，副所長許志弘、警員錢世穎在大里新光路和新南路口發現許姓男子（23歲）駕駛的出租車形跡可疑，立刻示意要對方停車受檢，沒想到許男倒車加速逃逸。

員警見狀立刻上車追捕，並用無線電通報請求支援，許男駕車沿中興路二段逃竄，接著左轉大明路仍一路高速狂飆，警方鳴笛緊追，許男仍不停車，雙方在街頭追逐近2公里，最後許男在行經大明路右轉國光路時，因車速過快無法過彎，高速撞上中央分隔島，不但保險桿脫落、車頭撞毀，車輪也爆胎，圍捕員警立刻將幸運沒受傷的兩人拖出車外壓制上銬。

警方隨後在林姓乘客（38歲）隨身小皮包發現兩包重達1.54公克的安非他命和吸食器，還查出林男因毒品、竊盜案遭通緝，訊後將林男依毒品罪嫌移送法辦，許男也因危險駕車依公共危險罪嫌送辦。

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