投資可年領6％增值金 庠泰灃公司涉非法吸金2億8千多萬

2018-01-23 12:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦庠泰灃企業公司負責人吳泰登等6人涉非法吸金，查出吳與公司5名幹部招攬投資人購買公司服務契約、聲稱1年可領6％增值金，在5年間招攬215名投資客、非法吸金達2億8108萬元。今天南檢依違反銀行法罪嫌起訴吳泰登等6名被告。

被起訴的庠泰灃公司6名被分別是負責人吳泰登、協理林安東、台南三部部長楊慧菁、台南五部部長施縈嬴、台南六部部長蔡孟蓉與高雄區部部長蔡國雄。

台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶表示，南檢與高雄市調查處在106年8月底相繼接獲民眾檢舉指設在高雄市的庠泰灃公司及其台南辦公室人員以每年可領取6%增值金名義，對外招攬投資客投資服務契約、違法吸金。

南檢檢察官黃淑妤指揮蕭閔如檢察事務官及調查官積極偵辦，期間向法院聲押吳泰登獲准；公司協理林安東10萬元交保。

南檢調閱庠泰灃公司與吳泰登相關資料，發現庠泰灃公司及吳泰登申設的相關帳戶，從101年間起有多筆款項匯入，但幾天內即遭提領一空、去向不明。經清查發現吳泰登近期有出售名下不動產情形，疑似脫產，為保障投資大眾權益及保全日後犯罪所得追徵，106年11月初，檢方搜索、查扣吳泰登名下賓士休旅車及其位在苗栗縣公館鄉的土地。

106年11月9日，檢察官再指揮調查官持法院搜索票搜索高雄市、台南市等4處據點，扣得契約、申購單等文件，並發現吳泰登購置位在高雄市鳳山區廠房內的製水設備共8組，當場依法扣押，並移送法院，由公訴檢察官聲請法院拍賣。

起訴書指出，吳泰登等6人以年利率6%高於一般儲蓄保險及銀行定存利率等說法，向不特定民眾推銷「庠泰灃生活顧問服務契約」，每單位價格2萬元，並與投資客約定每年可獲得6%增值金，該服務契約分1年期及3年期。

投資人依契約可享有庠泰灃公司提供生活用品、美容、保健養生、食衣住行育樂等購物優惠及往生規劃、網路行銷顧問、珠寶金工設計買賣服務優惠，若投資人在契約期滿均未使用專案服務者，可以申請退還全部契約價款與領取6%增值金，實際上絕大多數投資人僅為賺取6%增值金，幾無人使用上述服務。

檢方查出，庠泰灃公司從101年5月到106年8月這5年多期間，共招攬215名投資人認購服務契約，非法吸金金額達2億8108萬元。