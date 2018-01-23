網路暱稱也有「人格權」 任意謾罵恐負刑責

2018-01-23 12:35

〔記者吳政峰／台北報導〕日前一名手遊玩家，不滿隊友害他慘敗，怒罵對方「腦殘」，被依「公然侮辱罪」移送，台灣司法人權進步協會今天（23日）為此撰文指出，網路暱稱是個人透過網路展現自己的符號，當然也具「人格權」，網友切莫以為無刑責而任意謾罵，吃上官司。

司進會表示，「刑法」309條公然侮辱罪規定，對於特定人或可得推知之人公然侮辱，不問以言語、文字或舉動等方式為之，因已貶損個人人格，侵害個人之名譽，均可構成本罪。

多數民眾認為在網路世界內只有暱稱、代稱，彼此之間除了網路社群、遊戲外並無接觸，怎麼會有法條所謂「人格權」的侵害？司進會解釋，司法實務上，所謂的名譽指的是個人人格在社會生活上所受之尊重，為社會上對於他的評價，網路世界的匿名、化身或代號，是個人透過網路展現自己，與他人互動交往的符號，因此化身在網路中的人際關係與聲譽評價，自然不應與現實世界有所差異。

司進會指出，只要網路上資訊足以特定或可得知該暱稱實際上為何人，可連結至實體世界之人，此時暱稱或代號可視為實體世界之人格延伸，即仍有刑法名譽權保護之餘地。

至於在群組中發出侮辱訊息再收回，也因群組符合「多人共見共聞」的要件，就算秒收回，還是涉犯公然侮辱罪；而言語、文字、圖畫或動作亦屬該罪規範的一環，網友使用貼圖、網路流行語時應特別謹慎。

若是一對一的私訊吵架，不論字眼再怎麼難聽，因非「公開」場合，都與公然侮辱無關，但要注意的是，如果吵架內容涉及恐嚇，可能另外成立恐嚇罪。

司進會呼籲，千萬別因一時手滑或跟流行，就貼了不該貼的圖樣或網路用語，網路發言記得停看聽，避免一時情緒而挨告。