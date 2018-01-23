警跟監毒品交易遭槍擊 2嫌刀槍齊出 警4槍KO

遭警匪槍戰波及的超商，被打破2塊玻璃及咖啡機，店員當時剛好去上廁所，幸運躲過一劫。（記者陳恩惠翻攝）

2018-01-23 12:35

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市警士林分局偵查隊，日前得知江姓、陳姓男子從事毒品交易，經連日跟監、蒐證，得知2人昨晚將進行交易，警方一路尾隨，由西門町直抵新北市中和區景平路，見陳嫌下車一擁而上，陳持刀反抗遭制伏，在旁江嫌見狀朝警開槍，所幸探員及時閃躲並回擊4槍，江嫌嚇得逃竄被逮；儘管2人否認販毒，仍遭起出海洛因、安非他命、梅片及咖啡包等毒品，還有改造槍枝及子彈，訊後依殺人未遂、槍砲及毒品案送辦。

士林警方偵辦毒品案件時，某藥腳供出是向41歲江志榮或32歲陳志緯購毒，於是展開調查，發現江、陳為躲避追查居無定所，平日混跡西門町一帶，分別落腳在日租套房或商務飯店，昨晚則有線報顯示，兩人將出現在昆明街某日租大樓下，晚間10時餘前往埋伏，果然發現江、陳正欲駛離，於是不動聲色尾隨。

警方說，當兩嫌駕車抵達新北市中和區景平、連勝路口，發現陳嫌獨自站在路口，見機不可失上前表明身分「警察！」，沒想到陳嫌掏出折疊刀抵抗，當場被壓制在地，此時停車返回的江嫌，驚見陳嫌被人壓在地，大吼「你為什麼打我弟弟？」不分青紅皂白持槍朝探員們背部射擊，「砰！」地一聲巨響，讓探員剎時以本能反應，連續開出4槍應戰，江嫌的改造槍枝「卡彈」未傷及警，但警彈不僅意外擊中路旁超商2大片門窗玻璃，還射中店內咖啡機，幸未波及任何人。

「好加在啊」！超商店員直拍胸口驚魂未定地說，回想槍擊案發生之際，正巧進去上廁所，聽到連續「砰、砰、砰」連聲大響，誤認是鞭炮聲響，邊起疑邊念著「大半夜怎能放鞭炮？」，隨著店內同時傳來玻璃破碎聲響，趕緊跑出來查看，驚見2大片玻璃碎裂，咖啡機也被擊中，事後心有餘悸地表示，「還好去上廁所，否則依平日站在櫃內的習慣，正是站在彈道上，肯定躲不過此劫」。

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