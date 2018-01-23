房事互控 妻：強扒內衣褲、硬上 夫：搶走棉被還咬傷我

2018-01-23 12:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一對中年夫妻近年來因感情不合，屢生口角，50多歲計程車運將日前難耐性慾，扒光小他20歲越南籍配偶的內、衣褲，怒嗆「你是我花錢買來的！」後硬上得逞，妻子越想越氣報案，怒控先生家暴她。

先生遭控家暴太太沒多久，也跑來報案，控訴太太在最近寒流來襲時，搶走棉被不讓他蓋，還咬傷他，隔天驗傷後，控告妻子傷害，夫妻關係形同陌路。

提告的30多歲越南籍配偶向警方說，她和丈夫結婚多年，並育有1女。

雙方近來感情不睦，她根本不想和丈夫發生關係，但丈夫竟扒光她衣服後強暴她。

她哭說，她為了讓女兒有個完整的家庭，一再容忍丈夫的暴行，想不到先生近來變本加厲，有時在她半夜熟睡時還要求行房，讓她苦不堪言，她越想越氣，控告先生家暴她。

警方指出，夫妻雖有同居的義務，但雙方只要有一人拒絕行房，遭對方以強迫手段嘿咻，恐觸犯刑法強制性交罪。

由於越配並未採證，事後驗傷結果，也查無明顯外傷，改告先生家暴她。

警方受理後向法院聲請暫時保護令，但法官在審理時，夫也跑來報案告妻子狀。

夫指控，妻子在日前寒流來襲時，搶走棉被，不讓她蓋，還咬傷她，驗傷後控告妻子傷害罪。

警方受理後，將這對夫妻檔，分別聲請保護令與傷害罪函送法辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆