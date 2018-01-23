誆稱微風董座親戚詐50萬 詐欺慣犯又被起訴

2018-01-23 12:20

〔記者謝君臨／台北報導〕28歲男子王家俊日前結識一名張姓女子，向她誆稱自己是微風廣場董事長的親戚，也是W酒店的股東，只要投資微風廣場的agnes b.等名牌精品，保證獲利，數月來陸續詐得50萬元，直到謊言拆穿後，他甚至還威脅對方「不給錢就找人打妳」；台北地檢署今依詐欺、恐嚇取財罪將他起訴。

檢方調查，王男有詐欺、竊盜前科，之前也曾以相同手法行騙被起訴，被新北地方法院依詐欺取財罪，判處拘役50日。

新北地院判決指出，王男於2014年11月16日凌晨2時許，在信義區松壽路某夜店，向涂姓男子誆稱自己是微風廣場董事長的親戚，也是W酒店的股東，若投資1萬5000元，可獲利10萬元，若投資10萬元，可獲利70至80萬元，涂男不疑有他，匯款1萬5000元至王男郵局帳戶。

事後，涂男向王男詢問可否領取投資獲利，王卻說其帳戶遭列為警示帳戶，無法領錢，涂男察覺有異，致電W酒店詢問，才發現王並非該店股東，報案處理。

王男被新北地院判刑後，去年中旬又故技重施，結識張女後以相同手法行騙，數月來陸續詐得50萬元，張女因遲未收到獲利，打算放棄投資，致電王男要求退回之前的投資款，不料卻遭王男恐嚇「不給錢，就找人打妳」，張女報警提告。