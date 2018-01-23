警逮毒品犯 嫌犯疑畏罪用殺豬尖物自刺身亡

黃姓男子疑畏罪自殺。（記者林宜樟翻攝）

2018-01-23 11:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上分局警方昨晚緝捕黃姓毒品通緝犯，黃嫌疑因畏罪，先注射毒品後，再拿殺豬放血尖銳工具刺胸，血噴滿地，當場死亡。

水上警方昨晚到水上鄉柳鄉村追緝37歲黃姓毒品通緝犯（毒品，侵占），他和林姓友人躲在住家工寮，和警方對峙1個多小時；黃某疑畏罪自殺，警方入內時血流滿地，死狀悽慘。

警方初步研判，黃某疑先注射毒品後亢奮，用尖銳物刺左胸身亡，確切原因今天有檢方與法醫相驗。

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