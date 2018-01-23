護理長不願多兼行政遭解職降薪 申請協調還被解雇

2018-01-23 11:05

〔記者黃建華／高雄報導〕在高雄市某醫院服務的紀姓護理長，僅因要求院方另行派人處理行政工作，竟遭解除護理長職務並降薪，她申請勞資調解時，院方還無預警將她解雇，紀女憤而提告求償，高雄地院民事庭判紀女勝訴，醫院應給付新台幣15萬7868元資遣費，並開立非志願離職服務證明書給紀女。可上訴。

紀姓護理長提告指出，她自民國98年11月16日起，受僱某私立婦幼醫院，並在呼吸照護病房擔任護理長，未料，前年4月14日以手機傳送「我真的累了，可以讓我休息嗎？麻煩您另外找人來管理嗎？」之訊息給醫院王姓執行長，請求讓她恢復「護理長」應有之護理業務，將不屬於護理長業務之行政人員管理工作，另指派合適之人擔任，同年5月6日竟遭院方片面公告解任護理長職務，更以Line告知紀女自105年5月16日後之月薪降為新台幣2萬7500元，而原告105年4月之月薪為4萬7000元，降薪幅度高達1萬9500元。

紀女需身兼大夜班輪值等工作方有可能使薪資達到與調職前相同，紀女不同意院方上開調職行為，遂於105年5月11日依勞動基準法以存證信函通知醫院終止兩造勞動契約，並向高雄市政府勞工局申請勞資爭議調解。

嗣於同年月30日進行勞資爭議調解時，醫院竟以紀女於同年月11日至同年月13日無正當理由曠職3日為由予以解僱，惟當時既已進行勞資爭議調解程序，依勞資爭議處理法第8條之規定，雇主不得逕為終止勞動契約，且原告亦早已終止與被告間之勞動契約，則被告所為終止行為係對合法終止之契約再為終止，實屬無效；紀女為此提告主張要求醫院須賠償她資遣費15萬7868元。

高雄地院民事庭審理，認為紀女主張有理，判紀女勝訴，原雇主醫院須賠償她資遣費15萬7868元。可上訴。